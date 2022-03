Mario Balotelli presenta la sua nuova fidanzata Francesca Monti sui social

Mario Balotelli ha ufficialmente e pubblicamente presentato la sua nuova fidanzata Francesca Monti sui social. Il 31enne calciatore italiano, attaccante dell’Adana Demirspor, non è più single. Il famoso e ricco centravanti, vincitore a livello giovanile di un Campionato Primavera e un Torneo di Viareggio nelle file dell’Inter, e la sua nuova compagna sono usciti allo scoperto su Instagram. SuperMario è innamorato pazzo della sua nuova dolce metà.

Mario Balotelli e Francesca Monti – Foto: Dagospia

Dopo tante love story famose, spesso finite nel peggiore dei modi, Mario Balotelli è tornato a sorridere in amore grazie a Francesca Monti. L’ex compagno della showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico, ha presentato la sua nuova fiamma sui social con queste parole: “L’amore e l’emozione piu forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre”.

I due starebbero insieme da un bel po’. SuperMario ha postato il loro primo scatto social in cui stringe a sé la ragazza e le dedica parole dolci. Dopo anni tormentati dal punto di vista sentimentale, il calciatore potrebbe aver finalmente trovato la donna giusta.

Mario e Francesca fanno coppia ormai da mesi. Avevano reso noto il loro legame con storie social inequivocabili ma si erano trattenuti dal posare insieme. Biglietti, fiori e dichiarazioni erano tutto quanto avevano fatto trapelare, poi con un post congiunto sono usciti senza remore allo scoperto.

In merito alla vita pubblica e privata di Francesca Monti si sa ben poco. Ragazza mora, sensuale e provocante. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti sulla sua pagina Instagram, dove posta scatti in bikini o con mise sexy. Ha da poco compiuto 23 anni (lui ne ha 31) ed è lontana dal mondo dello spettacolo: secondo TuttoSport lavorerebbe come cameriera in un locale della Riviera adriatica.

La vita sentimentale di SuperMario è sempre stata a dir poco tormentata. Dal rapporto travagliato con Raffaella Fico è nata la figlia Pia. Poi c’è stata la relazione con Fanny Neguesha (ora felicemente in coppia con Mario Lemina). Quindi la storia finita male con Clelia, da cui ha avuto il secondogenito Leon e il flirt con Dayane Mello.

Ora sembra essere davvero felice, sereno e follemente innamorato. Auguri!