Marracash dopo la rottura con Elodie smentisce il flirt con Rosmy

Marracash dopo la rottura con la collega Elodie ha seccamente smentito il flirt con la cantante e attrice Rosmy su Twitter. Elodie e Marracash non hanno commentato, almeno finora, la fine della loro storia d’amore. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma solo tante indiscrezioni fragorose come quelle che vorrebbero l’ex star di Amici di Maria De Filippi in love con Davide Rossi. Le foto di Elodie Di Patrizi e Davide Rossi per le vie di Milano sono state pubblicate dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Elodie e Marracash – Foto: Instagram

Inoltre il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha attribuito al famoso rapper la colpa della rottura, secondo cui si starebbe vedendo già da un po’ con un’altra donna, Rosmy (Rosamaria Tempone), cantautrice e attrice erede della famiglia Trinchitella, musicisti e girovaghi di arpa e violino. Marracash ha smentito questo rumor sul suo profilo Twitter: “Ma chi ca**o è questa???? Ma chi l’ha mai vista???”.

Ma chi cazzo è questa???? Ma chi l’ha mai vista?? ??? #gossip — MARRACASH (@marracash) October 21, 2021

I fan sperano in un periodo no della coppia e credono vivamente in un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash.

Prima dell’estate la cantante si era espressa in questi termini in merito alla sua relazione con il rapper al magazine Icon: “Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”. E poi ancora: “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice”.

