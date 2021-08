Martina Nasoni punge Irama: “Mi ha delusa molto”

Martina Nasoni è tornata a parlare del cantante Irama durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa e tv Di Più. La vincitrice del Grande Fratello 16 e l’ex star di Amici di Maria De Filippi si sono conosciuti in Puglia alcuni anni fa. Tra i due c’è stato subito feeling. Lei ha ispirato il giovane artista per il brano La Ragazza Con il Cuore di Latta che è stato presentato al Festival di Sanremo 2019. Dopo quel momento non si sono più incontrati. Martina Nasoni è davvero delusa e amareggiata. Il suo sfogo contro Irama è diventato subito virale.

L’ex gieffina ha dichiarato a DiPiù: “Non capisco perché non mi abbia contattata. Come devo interpretare questo silenzio? Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare. Mi dispiace, sono delusa“.

Martina ha ricordato come ha conosciuto l’ex concorrente di Amici: “Come ho conosciuto Irama? Ci siamo incontrati una sera, avevamo degli amici in comune. Cosa abbiamo fatto al primo incontro? Stando un po’ insieme e chiacchierando io gli ho raccontato la mia storia, il fatto del cuore. Quindi tante chiacchiere. La prima volta che ho sentito il pezzo a Sanremo è stata una grandissima emozione, piangevo come una matta”.

E poi ancora: “A un certo punto, chiacchierando, ho iniziato a parlare della mia vicenda. Vedevo che Irama era interessato, mi faceva domande, e io gli rispondevo con naturalezza. Lui aveva un paio di cuffiette in mano e mi ha detto: ‘Ascolta Martina’. Era una primissima versione de La ragazza con il cuore di latta. Lui mi diceva: ‘Immaginatela con un coro gospel, con una orchestra… sarà meravigliosa”.

