Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini ai ferri corti: botta e risposta

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini sono ai ferri corti. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex nuotatore napoletano hanno fatto innervosire la campionessa del nuoto. Il 43enne personaggio televisivo ed ex nuotatore italiano, campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti, ha mandato su tutte le furie Federica Pellegrini per un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Che cosa ha dichiarato sul suo conto?

Massimiliano Rosolino e la stoccata a Federica Pellegrini

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Massimiliano Rosolino ha dichiarato: «Federica Pellegrini o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità».

Per lui, però, sembra che questo sia anche giusto: «Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica». Ha poi bollato come leggenda metropolitana il loro flirt.

Federica Pellegrini replica a Massimiliano Rosolino

La nota sportiva Federica Pellegrini ha replicato sui social a Massimiliano Rosolino: «Buongiorno – ha esordito su Instagram la campionessa di nuoto -. A quanto leggo dai giornali a qualcuno rode il cul*… Eh eh, se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte».

La controreplica di Massimiliano Rosolino

Rosolino è tornato a parlare dell’argomento a “Oggi è un altro giorno”. Ospite con la moglie Natalia Titova, Massimiliano ha voluto fare chiarezza: «La morale – ha spiegato ospite del programma di Serena Bortone – è che è giusto confrontarsi. E’ meglio una piccola osservazione da parte di un amico piuttosto che avere attorno mille persone che ti danno sempre ragione. Secondo me non abbiamo mai litigato, anche se ho provato due volte a chiamarla e non mi ha risposto… Inoltre ho detto “messa” su un piedistallo, non che ci si mette. Io penso che non abbia bisogno di tutto questo…».