Massimo Boldi e la dedica speciale a Enrica Tarolla: “Nonostante i 43 anni di differenza ci capiamo al volo”

Massimo Boldi ha riservato una dedica davvero molto speciale e toccante ad Enrica Tarolla sul suo profilo Instagram. Il 76enne attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo italiano, conosciuto anche col soprannome di Cipollino, dal nome di Max Cipollino, uno dei suoi personaggi comici più noti, ha un legame unico con la giovane manager. L’attore ha voluto sottolinearlo una volta per tutte condividendo una dedica sui social. A chi parla di amore per una ragazza di 43 anni più giovane fiamma il comico ha risposto: «Nonostante la differenza d’età, ci capiamo al volo».

Enrica, manager nel settore degli eventi è passata spesso per la sua compagna: «Tre anni fa ci scrissero sui giornali che eravamo fidanzati con 43 anni di differenza – ha rivelato il celebre attore e comico -. Voi non immaginate quanto questo fatto sia stato sgradevole, perché per noi l’affetto che ci lega è senza tempo».

Il famoso attore ha aggiunto: «È una donna che mi ha colpito soprattutto per la sua personalità e per le sue capacità. Una donna rara da incontrare. E la nostra amicizia non ha età. Lei conta sempre sulla mia voce quando le occorre un consiglio, io conto sempre sulle sue schiette opinioni quando ne combino qualcuna delle mie. Vorrei vederla sempre felice come oggi».

Tra i due, dunque, c’è solo amicizia e nulla di più. La vera compagna di Cipollino è la polacca Anita Szacon, 40 anni. In passato e dopo la morte della moglie ha avuto una relazione con Irene Fornaciari, 42 anni, e Loredana De Nardis, 47, fotografata insieme ad un altro uomo dopo 14 anni di fidanzamento.

