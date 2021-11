Materia (Terra) è il nuovo album di Marco Mengoni: la tracklist

Materia (Terra) è il nuovo album di Marco Mengoni, che è in uscita il 3 dicembre. Materia (Terra) è l’inizio del progetto musicale MATERIA, un percorso in tre album per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali del vincitore della terza edizione del talent show X Factor e del Festival di Sanremo 2013. Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua l’unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.

L’album include 11 tracce (13 nella versione CD) e la tracklist si apre con il singolo attualmente in rotazione Cambia un uomo e tra i brani include anche due featuring: Il meno possibile con Gazzelle e Mi fiderò con Madame.

Materia (Terra) di Marco Mengoni sarà disponibile in digitale e in formato CD, ancora una volta con un packaging 100% plastic free a sottolineare l’urgenza di Mengoni di lanciare un messaggio legato alla sostenibilità e attenzione al mondo che ci circonda, e in tre versioni vinile.

La tracklist di Materia (Terra) in versione cd

Cambia Un Uomo Una Canzone Triste Il Meno Possibile (feat. Gazzelle) In Due Minuti Mi Fiderò (feat. Madame) Ma Stasera Appunto 1. 23-01-2021 Proibito Appunto 2. 14-05-2021 Luce Un Fiore Contro Il Diluvio

La tracklist di Materia (Terra) in versione vinile

Cambia Un Uomo Una Canzone Triste Il Meno Possibile (feat. Gazzelle) In Due Minuti Mi Fiderò (feat. Madame) Ma Stasera Appunto 1. 23-01-2021 Proibito Appunto 2. 14-05-2021 Luce Un Fiore Contro Il Diluvio

La discografia di Marco Mengoni

Album in studio

2011 – Solo 2.0

2013 – Pronto a correre

2015 – Parole in circolo

2015 – Le cose che non ho

2018 – Atlantico



Album dal vivo

2010 – Re matto live

2016 – Marco Mengoni Live

2019 – Atlantico Soundcheck

2019 – Atlantico / On Tour