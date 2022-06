Matrimonio Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino a Noto. L’ex fidanzata di Kikò Nalli, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello, è convolata a nozze sabato 18 giugno col suo compagno. Sul suo profilo Instagram, Ambra Lombardo ha pubblicato uno scatto delle nozze celebrate a Noto. «Vi racconto la felicità», ha scritto l’ex gieffina a corredo di uno scatto nella navata centrale della chiesa.

Il matrimonio si è svolto a Noto, in una chiesa addobbata per l’occasione. L’ex compagna di Kikò Nalli ha indossato un abito principesco, dalla gonna larga e ampia, con un corpetto a maniche lunghe interamente di merletto. Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici più stretti che, poi, il ricevimento si è svolto in una masseria nelle vicinanze.

In un attimo di quiete, tra un brindisi e l’altro, Ambra Lombardo ha poi pubblicato una foto che la vede di spalle attraversare la navata per raggiungere la sua metà che la aspetta all’altare.

Lorenzo Cascino, imprenditore di 49 anni esperto in comunicazione aziendale, è il responsabile dello sviluppo commerciale di un brand specializzato in design di interni. Lui ha fatto ad Ambra una romantica proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino, inginocchiandosi con un anello tra le mani e lei lo aveva annunciato sui social scrivendo: «Non c’è bisogno di San Valentino, sì».

La professoressa, che dopo aver partecipato al Grande Fratello, aveva avuto una relazione con Kikò Nalli. L’ex marito della vamp e storica opinionista fissa della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 Uomini e Donne, Tina Cipollari, e Ambra Lombardo si erano innamorati durante la loro esperienza come concorrenti nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello 16. La loro storia d’amore terminò dopo poco tempo con accuse reciproche.