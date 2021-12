Matteo Fioravanti e Noemi Baratto di Uomini e Donne si sono già lasciati. La loro storia d’amore sbocciata soltanto pochissimi mesi fa è già finita. Le indiscrezioni erano iniziate a circolare con una certa insistenza sul web nelle ultime settimane e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’ex tronista del trono classico del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi.

Negli ultimi tempi Noemi e Matteo erano apparsi sempre più lontani, anche durante i festeggiamenti per il compleanno dell’ex tronista Fioravanti, che si è concentrato sulla famiglia.

Dopo tante indiscrezioni, Matteo ha deciso di rompere il silenzio e spiegare cosa è successo con Noemi, confermando la rottura definitiva. Perché si sono lasciati? Che cosa è successo tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice?

“La relazione tra me e Noemi non è andata – ha confessato Matteo -.Non entro nel merito perché ho rispetto per lei e per me. Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla. Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi. Ci abbiamo provato tanto, entrambi, fino all’ultimo. Non trovavo il motivo di farvi vedere situazioni in cui c’erano persone felici, quando nessuno dei due era felice. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi mandate. Ci tenevo a fare questo video perché penso che ve lo meritate”, ha concluso Matteo sul suo profilo Instagram.

La notizia della rottura è giunta come un fulmine a ciel sereno per i fan e telespettatori del fortunato e chiacchierato programma pomeridiano di Canale 5. I sostenitori dell’ormai ex coppia di Uomini e Donne sperano che si tratti soltanto di un momento no oppure di una crisi passeggera. Mentre le malelingue pensano che sia soltanto una trovata pubblicitaria per far parlare di loro e tornare insieme fra non molto. Altri ancora pensano che sia stata una coppia soltanto “mediatica”. E voi che cosa ne pensate?