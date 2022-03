Matteo Ranieri di Uomini e Donne ha instaurato un bellissimo rapporto di amicizia con il collega tronista del trono classico Luca Salatino. L’ex fidanzato dell’ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni, non è molto fortunato in amore durante il suo percorso nel salotto tv di Maria De Filippi. Matteo Ranieri è costretto a convivere con il collega Luca Salatino per esigenze televisive, ma ha trovano nel romano un valido alleato e un sostegno incredibile, ammettendo di voler continuare questa amicizia anche una volta conclusa l’avventura nel dating show di Canale 5.

Matteo Ranieri – Foto: Facebook

I due tronisti di Uomini e Donne condividono un appartamento e trascorrono insieme la maggior parte del tempo, tanto che è nato un bellissimo rapporto di amicizia.

L’ex compagno della gieffina vip ed ex tronista Sophie Codegoni ha rilasciato di recente un’intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 in cui ha dichiarato: “La sincerità e la schiettezza sono qualità che ammiro di Luca, dice sempre quello che pensa senza girare troppo intorno alle cose. Oltre ad ammirare queste sue caratteristiche, le invidio molto […] Abbiamo dei valori che ci accomunano tra cui l’amicizia, la famiglia e il rispetto, e tutti quei valori che ci sono stati insegnati dagli sporto che abbiamo praticato e pratichiamo. Siamo due ragazzi ugualmente sensibili, sebbene lo dimostriamo in maniera diversa. Io e Luca siamo opposti solo all’apparenza”.

Il bel tronista pluritatuato ha poi aggiunto: “Sinceramente credo di essere molto meno tronista di Luca, proprio per il suo essere diretto. Per questo, tra i due sono io quello che ha bisogno di qualche consiglio da parte sua e non viceversa […] Non credo che una ragazza possa essere interessata ad entrambi, proprio per il nostro modo opposto di proporci e reagire alle situazioni. In ogni caso, mai e poi mai uscirei con una corteggiatrice che piace a lui, per una questione di rispetto”.

Ha poi concluso: “Probabilmente sono un po’ chiuso mentalmente, ma se una ragazza scende quelle scale lo deve fare per una persona non per due […] Non credo che Luca agirebbe mai come Armando Incarnato, non lo farebbe mai”.

