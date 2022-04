Matteo Ranieri e Luca Salatino di Uomini e Donne hanno espresso la loro opinione sulla dama del trono over Ida Platano durante una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi. I due tronisti e grandi amici hanno dichiarato che la situazione della bella e affascinante dama non è affatto facile e semplice.

“Voglio bene a Ida come una sorella e mi dispiace per ciò che sta passando. Quella con Alessandro non è una situazione facile: a volte capita che, quando c’è tanto sentimento, subentrano altrettante paure. Si ha paura di soffrire, di ripetere gli errori del passato che pesano come una zavorra sulle nostre spalle. Vedo Ida molto presa e, conoscendola, se non lo fosse avrebbe già chiuso da tanto”, ha confessato il bellissimo tronista Luca Salatino alla rivista del programma tv di Canale 5, Uomini e Donne Magazine.

Un pensiero condiviso anche da Matteo Ranieri, che ha osservato alla rivista: “Conosco Ida da prima di salire sul trono. Credo che lei e Alessandro si piacciano molto, perché altrimenti uno dei due avrebbe mollato la corda da tempo. La situazione, a mio avviso, è problematica per la questione distanza più che per l’età. Per capire se la cosa può funzionare, dovrebbero viversi fuori ma non mi sembra ancora il momento. […]”.

“Io li trovo molto belli insieme e credo che dovrebbero provare prima di tutto veramente a capirsi. Comprendo benissimo i timori di Alessandro; ma credo anche che se una persona è presa, la voglia di viversi vada a sopperire le paure” ha concluso Ranieri.

