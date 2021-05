Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sposano: “Il matrimonio non è in programma”

Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sposano. Almeno per il momento il matrimonio dell’ex ministro dell’Interno del Governo Conte I con la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini, attualmente agli arresti domiciliari per bancarotta in seguito alla condanna in via definitiva della Corte di Cassazione a 6 anni e mezzo per il crac del Credito cooperativo fiorentino, non è in programma. L’ha ribadito il leader della Lega al programma tv di Rete4, Zona Bianca.

Matteo Salvini e Francesca Verdini in love – Foto: Instagram

La notizia era stata già anticipata dal settimanale Oggi: “C’erano alcuni indizi che potevano far supporre che Matteo Salvini e Francesca Verdini stessero pensando al matrimonio. Non ultimo, dicevano molti, il fatto che il leader della Lega spingesse molto per ottenere le riaperture di diverse attività. Banchetti di matrimonio compresi. E quando il governo ha autorizzato le feste a partire dal 15 giugno, molti hanno pensato che così anche loro avrebbero potuto festeggiare. E invece… si trattava solo di gossip”.

Matteo Salvini smentisce la notizia del matrimonio con Francesca Verdini

Il numero 1 del Carroccio, fondato da Umberto Bossi, è stato molto chiaro in tv: “Sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”. Dopo due anni d’amore, Salvini e Francesca Verdini, la 28enne neo laureata Economia e Direzione delle Imprese alla Luiss di Roma, preferiscono non legarsi né in Comune né in Chiesa.

Francesca Verdini: “Non abbiamo fretta”

Anche la figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis Verdini ha confermato che con il leader della Lega va a gonfie vele ma come ha ribadito in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, non c’è odore di matrimonio: “Non abbiamo fretta. Ho 28 anni. Possiamo aspettare… Mi piace così come è. Apprezzo molto il suo essere diretto e concreto. È uno vero. Una persona che sa quali sono le cose essenziali. Non si perde nel superfluo. Questo mi dà sicurezza”.

