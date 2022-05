Maurizio Costanzo silura Teo Teocoli: “Si è lamentato da Mara Venier, ma poi non è più venuto al mio show”

Maurizio Costanzo ha silurato il famoso e popolare attore e comico Teo Teocoli durante l’ultima puntata del suo programma radiofonico di R101 che conduce con Carlotta Quadri. Come ben ricorderete, due settimane fa Teocoli aveva partecipato a Domenica In di Mara Venier e aveva lanciato una stoccata al vetriolo nei confronti del marito di Maria De Filippi.

“Credo che la televisione mi abbia dimenticato – aveva dichiarato Teo Teocoli a Mara Venier -. Ad esempio quando fanno i montaggi con tutti gli artisti, io lì non ci sono mai. Come nel film che ha fatto Costanzo, lui parla di Mai Dire Gol e cita quasi tutti i personaggi della trasmissione. Io sono stato messo quasi per ultimo dicendo ‘sì c’è anche Teocoli’. Problemi con lui? Sì quando non ho fatto Buona Domenica. Credo si tratti di quello. Dico quello che penso senza attaccare nessuno. Adesso faccio teatro e mi diverto, certo però che venire snobbato dalla tv non mi fa stare benissimo. Eppure fino agli anni ’90 ho fatto dei bei programmi che adesso sono ancora famosi”.

Il potere della regina della domenica di mettere pace tra Teocoli e Costanzo? #domenicain #maravenier pic.twitter.com/DSJ6T8jJ9s — Marco Santoro (@marco_santoro_) May 1, 2022

Mara Venier aveva telefonato a Maurizio. Costanzo aveva risposto e aveva anche invitato Teocoli al suo show: “Stavo seguendo la trasmissione con Teo. Digli a Teocoli che non ho nulla contro di lui. Anche quando faceva le imitazioni mi piaceva tanto. E che mi dispiace se in quella trasmissione non ho detto le cose giuste. Però lui ha la mia stima assoluta, lo dico pubblicamente. Teo è stato un bravo attore, leggermente sfortunato. Invito adesso Teo Teocoli al Maurizio Costanzo Show per la prossima puntata. Lo aspetto allora nel programma”.

Teo aveva subito accettato l’invito di Costanzo: “Io ci vado molto volentieri. Questa cosa mi risolleva, mi rincuora e mi dà gioia. Sono contentissimo di vederlo e così parleremo delle nostre cose insieme“.

Ma alla fine non è andato più al Maurizio Costanzo Show. Ora Costanzo ha dichiarato in diretta radiofonica: “Qualche domenica fa a Domenica In, Mara Venier era con Teo Teocoli che si era lamentato perché io lo ignoravo. Così sono intervenuto durante la puntata. Io ho chiamato in diretta dicendogli di venire al Maurizio Costanzo Show, è stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”.