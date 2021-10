Mauro Icardi e Wanda, spunta una vecchia chat tra China Suarez e Nara

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno ritrovando un equilibrio di coppia, dopo lo scandalo che ha coinvolto il forte e ricco calciatore del Paris Saint-Germain. Durante la trasmissione del programma “Los Angeles de la Manana” sono emersi nuovi particolari sul bollente triangolo amoroso. Nella trasmissione sono stati mostrati gli screenshot di una presunta conversazione tra Wanda Nara e l’attrice argentina China Suarez di qualche tempo fa, dove era evidente che c’era un piacevole e stretto rapporto tra le due star argentine.

Mauro Icardi, Wanda Nara e China Suarez – Foto: Instagram

Mauro Icardi e Wanda: spunta la chat tra China Suarez e Wanda

L’ospite della trasmissione, Yanina Latorre, ha detto e letto in diretta una chat in cui China Suarez si rivolge alla moglie nonché manager dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi: “Tua figlia mi fa stare male, è la perfezione. Sono morta d’amore. Isabella e Fran sono bellissime, non si possono avere figli così belli”.

Il conduttore, indignato, ha concluso così l’argomento: “Ah, è una cinica. China Suarez sta commettendo un errore. È meglio scusarsi e chiamare Wanda in privato. Se continua così, si scoprirà una pentola tremenda. Bisogna pensare alle azioni quando si agisce male. Il modo migliore per fermare tutto questo è che lei si scusi prima con Wanda”.

China Suarez smaschera Mauro Icardi

Qualche giorno fa Maria Eugenia China Suarez ha deciso di rompere il muro del silenzio mediante alcune Instagram Stories, sbugiardando il calciatore argentino Mauro Icardi e lanciando una stoccata al vetriolo anche a Wanda Nara.

La bellissima, sensuale e affascinante attrice, conduttrice tv e modella argentina ha esordito così su IS: “Scrivo questa lettera per abbassare il rumore esterno di bugie, maltrattamenti e sguardi protesi a costruire storie manipolate affinché sia io, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica. Sono stata in silenzio per molto tempo per vari motivi. Il principale è la paura e l’inesperienza, per non saper dare un nome al livello di bugie e atrocità che vengono raccontate per alimentare quello che si dice minuto per minuto in televisione”.

China ha poi proseguito: “Quello che sta accadendo oggi ha alle spalle una storia molto più grande e profonda, con la quale molte donne sicuramente si identificheranno. Mi è toccato di avere relazioni con uomini alle cui parole ho sempre creduto: che erano separati o si stavano separando e che non c’erano conflitti. In questa situazione sento di vivere un dejavu infernale, dove pago ancora una volta con la mia reputazione questioni che sono dominio personale di ogni donna. Un ripetersi degli eventi che rivela la mia inesperienza e soprattutto la profonda credibilità che ho dato a questi uomini che poi hanno taciuto, lasciando che i lupi mi mangiassero”.

Per poi concludere: “Quello che è successo è una situazione che non ho iniziato io, non ho provocato e non ho incoraggiato. Il peso di come vengo giudicata è totalmente asimmetrico, altrimenti si saprebbe che non sono stata io a insistere ed a causare questa situazione. Presumo per colpa della mia inesperienza, dovrò imparare molto d’ora in poi, ma non ho intenzione di farmi carico, per me e per tutte le donne che vengono sempre giudicate, degli atteggiamenti di conquistatori seriali che questi uomini hanno imparato e che poi sanno nascondere bene. A tutti quelli che ‘cancellano’ le persone, siete sicuri che siete in condizione di farlo?”.

L’ex valletta di Tiki Taka ed ex opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha risposto sempre sui social con storie al veleno in cui ha postato un collage di foto che la ritraggono innamorata assieme ad Icardi, specificando che sono “foto pubblicate negli ultimi 3 mesi”. E poi ha concluso: “Della mia famiglia mi occupo io, delle pu**ane la vita stessa”.

