Mauro Icardi incastrato da Wanda Nara, divorzio in vista: “Lei ha assunto un investigatore privato”

Mauro Icardi è stato incastrato da Wanda Nara. La stampa argentina è scatenatissima. A quanto pare non sono valse a nulla le giustificazioni dell’ex attaccante dell’Inter che ha chiesto perdono alla famosa showgirl e procuratrice sportiva e ha discusso con lei degli sviluppi futuri che la coppia dovrà affrontare. I due personaggi famosi del jet set internazionale si starebbero separando. Sembra essere davvero la trama di una telenovelas. Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito Mauro Icardi, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento.

Wanda Nara ha pubblicato delle storie su Instagram in cui compare senza l’anello nuziale ed è davvero infuriata. Secondo quanto riportato da Clarin e dal programma tv “Los Angeles de la mañana”, LAM, l’attrice Maria Eugenia “China” Suarez avrebbe scritto per messaggio a Icardi di “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. Probabilmente tramite l’applicazione Telegram, meno in voga di WhatsApp e forse più utile per chattarsi e chiamarsi di nascosto.

Il sito del quotidiano di Buenos Aires, Clarin, ha ipotizzato che la pietra dello scandalo fosse la protagonista del programma del lunedì “Bendita” della tv argentina El Nueve, Eugenia “la China” Suarez, 29 anni. Attrice, cantante, fotomodella di Buenos Aires nata nel 1992. Il suo account su Instagram è sangrejaponesa, ovvero “sangue giapponese” perché sua nonna materna, Marta Mitsumori, ha origini nipponiche. Eugenia Suarez ha un fratello maggiore e ha avuto già tre figli: Rufina, nata dal rapporto con l’attore Nicolas Cabre, nel 2013; Magnolia, nel 2018, e Amancio, nel 2020, nati dalla relazione con l’attore cileno Benjamin Vicuna. I due si sono separati lo scorso luglio.

Travolta dal gossip internazionale, anche Eugenia Suarez, presunta amante di Icardi, ha voluto dire la sua. “Non so da dove sia nato tutto questo, non li conosco nemmeno – avrebbe confessato agli amici, stando a quanto riporta il sito spagnolo MDZ -. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e rumor su questo bollente e fragoroso triangolo vip.