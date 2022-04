Max Giusti torna alla conduzione in Rai: svelato il nome del programma tv

Max Giusti tornerà molto presto di nuovo alla conduzione in Rai: svelato il nome del programma tv che sarà presentato dal popolare e famoso comico, cabarettista, imitatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, attore e commediografo romano. Il marito di Benedetta Bellini nonché papà vip di Caterina e Matteo Giusti è davvero entusiasta del suo ritorno in Mamma Rai.

Max Giusti – Foto: Facebook

Nel 2021 il 53enne conduttore tv aveva partecipato alla seconda edizione de Il cantante mascherato con la maschera del Lupo, classificandosi terzo. Dal 1º settembre aveva lasciato la Rai per condurre Guess My Age – Indovina l’età su TV8, al posto di Enrico Papi tornato a Mediaset dopo quattro anni. Ora per lui si tratta di un bellissimo e gradito ritorno in Rai alla conduzione di un programma tv che aveva già presentato nel 2020: vale a dire Boss in incognito.

Dal sito di Rai Pubblicità sembrerebbe pronto per lui il ritorno alla guida di Boss in incognito, dove nell’ultima edizione di due anni fa fece il record della puntata più vista con il 10,63% di share. Questo è un programma televisivo italiano di genere docu-reality, che è stato trasmesso in prima serata su Rai 2 dal 27 gennaio 2014 al 2 aprile 2018 e nuovamente dal 7 settembre 2020, basato sul format di origine britannico Undercover Boss, in onda in Italia sulle reti Discovery.

In realtà negli ultimi mesi si era parlato molto di una possibile conduzione di Boss in incognito affidata alla nota comica, attrice e conduttrice televisiva milanese Valeria Graci, ma a quanto pare qualcosa è cambiato negli ultimissimi tempi.

In realtà negli ultimi mesi si era parlato molto di una possibile conduzione di Boss in incognito affidata alla nota comica, attrice e conduttrice televisiva milanese Valeria Graci, ma a quanto pare qualcosa è cambiato negli ultimissimi tempi.