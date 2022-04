Maximilian Davis è il nuovo direttore creativo della maison Salvatore Ferragamo. Dedizione maison a raffinatezza grande fonte di ispirazione. La notizia è ufficiale ed è stata confermata dalla stessa maison fiorentina, fondata nel 1927 da Salvatore Ferragamo. L’incarico ha già effetto dal 16 marzo scorso. Nato a Manchester e laureato al London college of fashion, Maximilian Davis ha lanciato il suo marchio omonimo nel 2020 “ottenendo un immediato riconoscimento internazionale”, commenta la Salvatore Ferragamo.

“Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maximilian – dichiara Marco Gobetti, ad della maison fiorentina -. L’unicità e la precisione della sua visione, l’altissimo livello qualitativo ed un’estetica personale e distinta ne fanno uno dei migliori talenti della sua generazione. Il suo lavoro è definito da eleganza, sensualità e costante ricerca della qualità. Grazie alla sua prospettiva moderna, scriverà un nuovo, emozionante capitolo per questa maison, fondata su creatività, artigianalità, raffinatezza e straordinari valori umani”.

“Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Ferragamo e grato per l’opportunità di poter contribuire all’evoluzione del patrimonio storico della Maison – le parole di Davis -. La dedizione di Ferragamo alla raffinatezza e all’eleganza senza tempo è una grande fonte di ispirazione e non vedo l’ora di sviluppare la mia visione sulle grandi basi di qualità e d’innovazione dell’artigianalità italiana”.

La casa di moda è oggi attiva nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, accessori, e profumi. Realizza inoltre attraverso licenze occhiali (Marchon) ed orologi (Timex Group).

LINEE

Salvatore Ferragamo: Linea principale del gruppo, presenta scarpe, abiti ed accessori di fascia alta, sia per uomo che per donna.

Ferragamo’s creation: Riedizioni di modelli iconici come la borsa “top-hand” o il sandalo invisibile.

Ferragamo Parfums: Linea di fragranze. Dal 1° ottobre 2021 il business dei profumi è stato trasferito al gruppo Inter Parfums, Inc. (NASDAQ GS: IPAR), con la concessione di una licenza esclusiva a livello mondiale per la produzione e distribuzione delle fragranze a marchio Ferragamo. La licenza avrà una durata iniziale di 10 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni al verificarsi di condizioni predefinite.

Ferragamo Timepieces: orologi.