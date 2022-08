Meghan Markle e Katy Perry vicine di casa, ma non si sopportano proprio. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal tabloid britannico Daily Star. Un insider molto vicino alla moglie del principe Harry ha rivelato che l’attrice e duchessa di Sussex non avrebbe perdonato alla celebre popstar statunitense una frase pronunciata nel 2018 sul suo abito da sposa.

Il principe Harry e Meghan Markle – Foto: Instagram

La fonte molto vicina alla moglie del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana ha confessato al tabloid inglese: “Orlando è molto amichevole nei confronti di Harry e Meghan. Sono in ottimi rapporti e si mette in contatto con loro anche quando vede qualcosa di strano intorno alla loro villa. Le cose non sono altrettanto buone tra Katy Perry e Meghan. Tra le due c’è tensione e la cosa ha a che fare con una frase della popstar. Meghan è perfettamente consapevole di un commento che Katy Perry ha fatto nel 2018 sul suo abito da sposa ed è nota per serbare rancore. Sebbene il commento non volesse essere offensivo, la Markle era molto stressata in quel periodo e quelle parole l’hanno ferita. Le due non hanno grandi rapporti”.

Katy Perry – Foto: Twitter

Katy Perry durante un’intervista rilasciata quattro anni fa ad Entertainment Tonight aveva speso parole al miele nei confronti dell’abito nuziale di Kate Middleton: “Avrei fatto qualche modifica al vestito. Non smetterò mai di dire la verità. Avrei scelto uno più adatto, ma la amo. Se mi è piaciuta più lei o Kate? Kate, Kate, Kate ha vinto, Kate ha vinto! Il suo vestito era decisamente più bello”.

La cantante statunitense aveva poi aggiunto: “Harry e la Markle? Non li conosco, ma è incredibile quello che sta significando tutto questo, i suoi sforzi umanitari, il fatto che sia una femminista orgogliosa, io amo tutto questo. La sostengo come donna e la amo e auguro a entrambi ogni bene”.

Ora tra le due è guerra aperta…