Meglio del cinema di Fedez: testo e video ufficiale

Meglio del cinema di Fedez è dedicato a sua moglie, la celebre e influente fashion blogger e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 24 settembre. La clip, diretta da Daniele Bagolin, mostra l’artista circondato da coppie intente a esternare in modo quasi grottesco il proprio amore, in una giornata che sembra uggiosa solo per il rapper, unico single presente. Ecco testo e video ufficiale della canzone di Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni – Foto: Facebook

Meglio del cinema di Fedez: il testo

Mentre tu sei lì a struccarti, io non riesco a addormentarmi

Non dovresti preoccuparti, tanto resti sempre meglio di me

La più bella che c’è

Mi cade il vino sulla coscia, vedo le macchie di Rorschach

Piango mentre siamo in doccia, ehi

Cosa hai capito di me per la seduta con te?

Come campano i piccioni in Duomo?

Hanno cibo in cambio di una foto, ma che male c’è?

È capitato anche a me

Facciamoci questo ballo che forse è l’ultimo tango

Mettiti il vestito bianco e le Converse piene di fango

Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono

E ho fatto qualche figuraccia

E qualche volta piango e tutti ridono

Ma tu mi levi i fari dalla faccia

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema

Sto cercando amici nuovi del tipo “pochi ma buoni”

Al momento siamo in numero dispari minore di tre

Che poi vuol dire me

Scusa le parole forti e se ho scomodato i morti

Mi prendo tutti i torti

Scusa, ma ero fuori di me (“È pazzo, si”)

È pazzo di te

In mezzo ai pacchi del trasloco con l’appartamento vuoto

Metti i piedi su una foto, la guardi e ti ricordi di me

Ti ricordi di me

Perché non prendi il volo dopo che almeno stasera ceni?

Scendo a fare la spesa, elencami i tuoi allergeni

Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono

E ho fatto qualche figuraccia

E qualche volta piango e tutti ridono

Ma tu mi levi i fari dalla faccia

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema

Anche col trucco io ti riconosco

E tu ci ridi su, è meglio che vomitare

Svegliami e manda a letto il mostro

Che non è poi così lontano il mare

Giuro, mi fai venire voglia di futuro

Dimmi com’è che fai

Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita

E litigare con te è meglio del cinema.

Meglio del cinema di Fedez: il video ufficiale