Melissa Satta rivela: “La separazione da Kevin-Prince Boateng non è dipesa da me”

Melissa Satta ha rivelato che la dolorosa separazione dal marito Kevin-Prince Boateng non è dipesa affatto da lei. Durante la sua recente ospitata a Verissimo, l’ex velina mora del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha rivelato che è stato il calciatore 34enne, ora fidanzato con Valentina Fradegrada (30 anni, nata a Bergamo, modella e influencer), a lasciare la famosa e bellissima showgirl e modella. Melissa Satta si è raccontata a cuore aperto

La conduttrice tv e showgirl Melissa Satta ha dichiarato alla conduttrice tv Silvia Toffanin: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta… è andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune – ha sottolineato la soubrette – che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

L’ex moglie di Kevin Prince Boateng è tornata a sorridere grazie al nuovo amore, Mattia Rivetti. A tal proposito la splendida mamma famosa ha dichiarato che il suo nuovo compagno è una persona diversa da quelle frequentate in passato, poiché “è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice – ha asserito l’ex showgirl di Tiki Taka -, perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose. Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei – ha concluso Melissa a Verissimo -, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

