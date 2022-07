Mercedesz Henger contro il suo ex fidanzato Lucas Peracchi: “Non è carino commentare il fisico di una ragazza”

Mercedesz Henger si è scagliata contro il suo ex fidanzato Lucas Peracchi dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo. La bellissima socialite, influencer e personaggio tv non ha affatto gradito il commento dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne sul suo fisico in merito a una domanda di un suo follower su Instagram Story.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi – Foto: Instagram

La star di Onlyfans e personal trainer Lucas Peracchi aveva scritto su IS: “In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo“.

Ora è arrivata la replica della sua ex fidanzata Mercedesz Henger: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia”.

La naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022 Mercedesz Henger ha poi aggiunto: “Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non c’è n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso”.

Qualche giorno fa la figlia della celebre diva a luci rosse Eva Henger ha registrato una serie di storie Instagram in cui ha confessato di stare male fisicamente: “Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente”.

Mercedesz Henger ha proseguito: “Perché devo dirvi questa cosa? Perché quando mi fermate e mi vedete con una faccia da ‘Voglio uccidere tutti’. Io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo”.

Per poi aggiungere: “Insomma, sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà – ha sottolineato la naufraga Mercedesz Henger – né di mangiare né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi famosi dell’Isola dei famosi.