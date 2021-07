Mercedesz Henger sull’addio a Lucas Peracchi: “Sto cercando di affrontarla nel modo migliore”

Mercedesz Henger è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con il personal trainer ed ex tronista di Uomini e Donne, Lucas Peracchi. La famosa influencer, opinionista tv ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Novella 2000: «Sto cercando di affrontarla nel modo migliore. Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo. Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me».

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger – Foto: Instagram

Sui motivi della fine della relazione d’amore, la figlia dell’ex diva a luci rosse Eva Henger non è voluta scendere nei particolari: «In amore cerco complicità, che io e Lucas abbiamo sempre avuto, e qualcuno che mi faccia sentire sempre a casa e mi faccia sentire sicura. Lucas, quello che penso sia l’amore, a un certo punto della relazione me lo ha dato. Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo».

Si è parlato del bellissimo e affascinante personaggio tv ed ex tronista Lucas Peracchi come motivo della sua lite con la mamma Eva Henger, ma l’influencer Mercedesz, come in passato, ha spazzato via questo rumor: «I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via. Io credo che il conforto debba essere trovato in noi stessi, però sono stata fortunata perché qui a Milano, dove mi sono trasferita, ho molte amicizie, molte persone d’oro che mi sono state vicine e sicuramente hanno facilitato questa nuova scoperta di me stessa».

