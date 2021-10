Michael Stipe esclude la reunion dei R.E.M.

Michael Stipe ha escluso la reunion dei R.E.M., il celebre gruppo rock statunitense attivo dal 1980 al 2011. Il celebre cantautore statunitense, leader del gruppo rock dei R.E.M. fino al loro scioglimento e autore della maggior parte dei testi della band, ha fatto chiarezza nel corso di un’intervista rilasciata al programma radio americano “All Of It with Alison Stewart”.

I R.E.M. – Foto: Facebook

“Non ci riuniremo mai – ha detto Michael -. Quando ci siamo lasciati abbiamo deciso che sarebbe stato davvero pacchiano e probabilmente un’affare di soldi, che potrebbe essere l’impulso per molte band a tornare insieme. Non ne abbiamo davvero bisogno e sono davvero felice che possediamo semplicemente l’eredità dei 32 anni di lavoro che abbiamo fatto”.

Stipe ha anche ribadito che il rapporto tra loro, ex compagni di band, è ottimo: “Oltre l’incredibile. Ho appena trascorso tre settimane con Mike Mills in Europa, promuovendo [la ristampa di ‘Monster’]. Fenomenale. E poi Peter e io ci siamo scritti messaggi tutto il giorno ieri Ci sono cose che accadono nelle nostre vite, quindi ci appoggiamo l’uno sull’altro. Bill è un contadino. È il vero eccentrico della band. La persona più bella, intelligente, davvero con i piedi per terra. Si era solo stancato di viaggiare. Voleva fare musica, ma non voleva fare tutte le cose intorno ad essa. Ora è ad Atene. Ci vado abbastanza spesso, per visitare la mia famiglia, e tengo una casa lì che ho comprato quando avevo 25 anni. Adoro stare lì. Lo chiamo i miei Hamptons. New York è la mia casa, Berlino è la nostra seconda casa, e poi il mio ragazzo è di Parigi, quindi il sud della Francia è dove vive la sua famiglia allargata, ed è lì che trascorriamo molto tempo”.

Ha poi concluso: “Con i REM, la base della musica era la band. L’amicizia. Un amore condiviso per la musica, e poi questi ragazzi che mi presentavano questi incredibili brani musicali su cui fare qualcosa. È stata una partnership che ha funzionato magnificamente. (…) E poi c’è l’amicizia, che non può essere data per scontata da chi non ci conosce. Ma c’è questo bellissimo, davvero profondo, profondo amore e rispetto reciproco che ci ha permesso di farcela fino in fondo quella cosa ed emergere come amici forse ancora migliori in seguito, perché ora non dobbiamo litigare e discutere su quale direzione andrà questa o quella cosa”.