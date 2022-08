Michelle Hunziker è tornata single: con Giovanni Angiolini è finita

Michelle Hunziker è tornata single: con Giovanni Angiolini è già finita. La notizia è ufficiale ed è stata diffusa in esclusiva sul prossimo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 24 agosto, lo scoop sulla fine della relazione fra Michelle Hunziker e il chirurgo sardo Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker – Foto: Facebook

«Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti», aveva dichiarato al settimanale Mondadori: ora, dopo il primo bacio in Sardegna a marzo, l’incontro in un hotel di Milano e la fuga d’amore a Parigi, la soubrette getta la spugna e dimentica l’ex concorrente del Grande Fratello.

Fonti vicine alla presentatrice che si è appena separata da Tomaso Trussardi raccontano a Chi che «Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare».

Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un’estate, è già finita. Intanto, la Hunziker viene localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: amore finito

Dopo dieci anni insieme e due figlie, Sole e Celeste, non è facile riprendere in mano la propria vita anche per una star ricca, influente e celebre come la conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana.

Soltanto alcuni mesi fa la conduttrice tv di Mediaset aveva rivelato a Chi che vorrebbe innamorarsi di nuovo: «Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente, soltanto così puoi andare avanti. Se uno è perfetto, non rischia mai, fa una vita che non potrebbe essere la mia. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata».