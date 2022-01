Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme? Il cantante fa chiarezza

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme? La macchina del gossip si è subito scatenata dopo la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Soltanto pochi giorni fa la celebre, influente, popolare e amatissima conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker e il famoso e intrigante stilista e imprenditore italiano Tomaso Trussardi hanno diramato una nota stampa alla più importante agenzia nazionale di stampa italiana, invocando la privacy per la loro famiglia.

«Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine», hanno dichiarato all’ANSA. «La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso».

Per la bellissima mamma vip svizzera naturalizzata italiana si tratta della seconda separazione. La prima per lo stilista e imprenditore italiano. Dopo la fine del suo primo matrimonio con il celebre cantante Eros Ramazzotti, da cui ha avuto una figlia di nome Aurora Sophie (nata il 5 dicembre 1996), dal 2011 Michelle si è legata sentimentalmente all’imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell’omonima casa di moda. Il 10 ottobre 2013 è nata la loro prima figlia, Sole. Il 10 ottobre 2014 Michelle e Tommaso si sono sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo. L’8 marzo 2015 è nata la loro seconda figlia, Celeste. Il 18 gennaio 2022 Michelle e Tomaso hanno ufficializzato la loro separazione.

Anche Eros Ramazzotti ha avuto un’importante storia d’amore a partire dal 2009 con la modella, all’epoca appena 21 enne, Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards del 2009. Il 2 agosto 2011 è nata la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si sono uniti in matrimonio con rito civile a Milano. Il 21 giugno la coppia vip ha festeggiato il matrimonio a Monterotondo di Gavi in Piemonte. Il 14 marzo 2015 è nato Gabrio Tullio, loro secondo figlio. La coppia vip si è separata poi nel luglio 2019.

Ora che entrambi sono single, i fan di Eros e Michelle sognano ad occhi aperti. La stampa rosa si è subito scatenata. Ritorno di fiamma in vista? Eros ha fatto intendere ben altro su Instagram Story: «Sono free». In alcune stories, Ramazzotti ha sorpreso un paparazzo a fotografarlo in compagnia di un’amica e ha colto la palla al balzo. «Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free! free!», ha detto il cantante romano smentendo indirettamente tutti i rumors scoppiati su di lui.