Michelle Hunziker shock: “Ho avuto ogni sorta di ricatto in cambio di ingaggi”

Michelle Hunziker ha confessato al settimanale di cronaca rosa Chi di aver subìto ogni sorta di ricatto in cambio di ingaggi. La celebre, influente, popolare e amatissima conduttrice tv svizzera naturalizzata italiana si è confessata a cuore aperto al magazine della famiglia Berlusconi. La bellissima mamma vip ha rivelato: “Ho sempre sorriso molto, spesso per timidezza o senso di inadeguatezza. La risata arriva dalla stessa ghiandola del pianto. Voglio dire che non dovete pensare che la risata sia sinonimo di superficialità. Ho un gran sorriso, ma conosco bene le lacrime, credetemi sono onesta nel dirvi questo”.

Michelle Hunziker – Foto: Facebook

La famosa mamma di Aurora Ramazzotti, Sole Trussardi e Celeste Trussardi ha poi toccato un argomento tabù nel mondo dello show business: i ricatti sessuali per far carriera.

La presentatrice tv del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha asserito: “Ho vissuto alcune situazioni terribili nella mia vita. Mi ritengo una sopravvissuta. Per esempio c’è stato un episodio… Io ero in una casetta in affitto in viale Premuda, di fianco a un cinema a luci rosse ormai chiuso. Ero al piano terra, un monolocale con una porta e delle tapparelle qualsiasi, mica antisfondamento. Uno che era davanti al cinema chiuso una sera mi ha seguita, voleva entrare, cercava di sfondare la porta, diceva le cose peggiori. E io mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.

La moglie del bellissimo e famoso stilista e imprenditore Tomaso Trussardi ha poi aggiunto: “Poi c’erano delle persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ho avuto ogni sorta di ricatto in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più. Però sono riuscita a non cadere in nessuna trappola”.

Da tanti anni Michelle Hunziker è impegnata in prima linea contro la violenza di genere tramite un’associazione che tutela e difende le donne.