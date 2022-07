Mike Tyson shock: “Sento che morirò presto”

Mike Tyson ha scioccato davvero tutti. L’ex campione del pugilato ha confessato di essere convinto che la morte per lui arriverà molto presto. Lo ha confessato durante il suo podcast «Hotboxin with Mike Tyson» e le parole sono state immediatamente riprese in tutto il mondo.

Mike Tyson – Foto: Facebook

L’ex pugile statunitense, soprannominato “Iron Mike”, “The Baddest Man on the Planet”, “Kid Dynamite” e “King Kong”, ha spiegato all’ospite della puntata, il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenza e trauma, di sentire che il suo tempo è quasi scaduto: «Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto». Anche se poi, ha aggiunto, «moriremo tutti un giorno, ovviamente».

Ha parlato anche del denaro e dei problemi che provoca pure a lui, che pure è multimilionario e ha guadagnato, si stima, circa mezzo miliardo di dollari in carriera: «Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un’incidente. I soldi non possono proteggerti da questo». Men che meno dalla morte: «Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?».

Tra gli atleti più riconoscibili e pagati degli anni ottanta e novanta, nonostante l’altezza non elevata per la categoria dei pesi massimi (178cm / 5? 10?), e grazie alla notevole tecnica e fisicità, è stato uno dei picchiatori più efficaci e temibili della storia.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata delle star e dei vip dello show business italiano e internazionale. Stay tuned su IGOSSIP.it!