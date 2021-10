Miky Falcicchio su Andrea Casalino: “Lo invito a fare attenzione con la comunicazione”

Miky Falcicchio è stato ospite della prima puntata della nuova edizione della rubrica social “I sogni c…ostruiti” di Vito Maria Camposeo dove ha parlato della sua agenzia, del suo lavoro di event manager e del suo sogno erotico con una cantante della dance music degli anni Novanta e Duemila. Il titolare della Fatti per il Successo si è soffermato sugli eventi musicali targati #Estate90 in Puglia presso la Tenuta Giannini durante la settimana di Ferragosto 2021 con Haiducii e Nathalie Aarts del gruppo musicale The Soundlovers e sui nuovi progetti della sua agenzia.

Miky Falcicchio – Foto: Instagram

“La pandemia ha bloccato un po’ tutti i sistemi e anche tanti ambiti del mondo dello spettacolo non sono stati riavviati – ha detto Miky Falcicchio -. Le star di oggi sono soprattutto gli influencer grazie soprattutto ai social”.

MIKY FALCICCHIO SMASCHERA ANDREA CASALINO: INTERVISTA SCOOP A IGOSSIP.IT

Il manager barese ha poi risposto ad alcune domande sul Misteritaliagate, in merito al concorso vinto nel 2010: “Non ho mai rinnegato Mister Italia, ma quando ho visto che Andrea Casalino è stato presentato come Mister Italia 2010 sul sito ufficiale del Grande Fratello e di Mediasetplay, all’inizio sono rimasto sorpreso. Poi tutto ciò ha creato confusione sul web e allora ho dovuto fare chiarezza a IGOSSIP.it”.

Miky Falcicchio e Andrea Casalino – Foto: Instagram/Grande Fratello

E poi ancora: “É chiaro che ad Andrea Casalino serviva qualcosa per essere inserito come concorrente vip del Grande Fratello e quindi si sono aggrappati al concorso Mister Italia 2010. Le parole hanno un peso specifico anche perché si possono rivolgere contro. Si è inventato un titolo, anche se lui ha scaricato sui giornalisti, e si è inventato un flirt con Alessia Macari, che proprio ieri la showgirl ha smentito tutto mediante alcune Instagram Story di risposta a Biagio D’Anelli”.

“Dopo tutto questo clamore mediatico sui casi che hanno coinvolto Andrea Casalino, perché non vengono affrontati questi argomenti durante le puntate del GF Vip 6?, ha chiesto il conduttore Vito Maria Camposeo. “Non posso dirti nulla – ha risposto Falcicchio – e preferisco mantenere l’opinione per me. […]”.

Per poi aggiungere: “Non sono un santo, perché anche io ho fatto alcuni sbagli ma mi sono sempre posto dei limiti. Poi una persona che partecipa a questi contesti e reality, sa già che è normale che si concentri tutto sulla vita privata […]. Comunque lo invito a fare attenzione con la comunicazione. In un’intervista ha parlato malissimo di Mister Italia dicendo che non ci ha ca*ato nessuno per quel concorso, ma parla per te e poi non è vero”.

La puntata si è conclusa con l’intervento della psicologa Paola Massafra che ha commentato la “resilienza” e i contenuti espressi da Miky Falcicchio.