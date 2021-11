Mila Suarez contro Alex Belli: “Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è”

Mila Suarez è tornata all’attacco di Alex Belli dal suo profilo social. L’ex gieffina e showgirl marocchina ha rivelato che lui non è affatto sposato con Delia Duran. Come ben sapete Alex Belli ha diffidato sia Mila Suarez che la sua ex moglie Katarina Raniakova. Il bellissimo modello, attore e fotografo non vorrebbe incontrare nessuna delle due nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Ma Mila non si è fatta di certo intimorire dalla diffida e ha raccontato tutto su Instagram Story.

La modella e influencer marocchina ha dichiarato che Belli sarebbe un traditore seriale ed ha aggiunto che l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6 non avrebbe davvero sposato Delia Duran.

“Ora mi dite tutti ‘Mila Suarez ha ragione’ – ha dichiarato l’ex gieffina -. Ragazzi io non parlo a caso, quando dico una cosa è perché è tutto vero. Quello che succede è lo schifo dello schifo. Io me ne sono andata da lui e non ho più voluto tornarci insieme. Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo”.

Ma non è finita qui! Mila ha poi aggiunto: “Ora sono felice di essere scappata da lui. Capite che lui parla d’amore dopo che conosce una donna da una settimana? Ma quale sentimento può nascere in un giorno o due tale da farti mettere in dubbio il tuo attuale rapporto?! Poi non vuole che io parli, come mai? Alla fine è grazie a me se è tornato in tv. Dopo anni che nessuno parlava di lui è tornato in televisione perché io ero al Grande Fratello. Quindi è giusto che anche io possa fare la stessa cosa e così dire la mia verità”.

I fan e telespettatori del GF Vip 6 fanno il tifo per Mila e la vorrebbero al più presto nella Casa più spiata e famosa d’Italia, e voi?