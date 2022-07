Miriam Leone è la nuova ambasciatrice di Bulgari Italia. La bellissima attrice è stata scelta per la sua eleganza e la sua bellezza. Entra così a far parte della Bulgari Family come ambasciatrice per l’Italia per la gioielleria e l’alta gioielleria. Elegante, audace, anticonformista, la bella attrice siciliana è l’interprete naturale dei gioielli Bulgari.

L’attrice incarna in pieno i valori della maison romana: intensa, affascinante e poliedrica indossa con grande carattere e disinvoltura i gioielli della collezione Serpenti, sia i modelli più contemporanei della collezione Viper che le creazioni di alta gioielleria.

Miriam Leone dal 2008 è una delle attrici italiane più rilevanti. Si è fatta amare nei panni di Veronica Castello nelle serie Sky Italia “1992”, “1993” e “1994”. É stata apprezzata a livello internazionale per i suoi ruoli da protagonista nella serie “Non uccidere” ed il film arrivato 4 al box office cinese “Il testimone invisibile”. Solo nel 2022 è protagonista sul grande schermo di tre importanti film: “Marilyn ha gli occhi neri”, “Corro da te” e “Diabolik” tra i maggiori incassi in assoluto della stagione. Nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros indossa con naturalezza e stile alcune tra le più belle creazioni della maison.

Nella sua prolifica carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui un Nastro d’argento per “L’amore a domicilio”, un Ciak d’Oro per “Non Uccidere” e una candidatura al David di Donatello 2022 per la migliore attrice protagonista per la sua favolosa Eva Kant e il Nastro D’Argento a Giugno 2022 per “Corro da te”.