Miriana Trevisan scarica D’Anelli, Patrizia Groppelli: “Biagio mi hai detto che non sei interessato a lei perché è vecchia”

Miriana Trevisan ha scaricato Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione dal reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6. Per la verità sono stati davvero in pochi a credere a questa “coppia mediatica” del GF Vip 6. Tanti telespettatori, influencer e opinionisti hanno sempre parlato di una coppia finta utile soltanto per il gioco. Ora che Miriana Trevisan ha abbandonato la Casa più spiata e famosa d’Italia, ha troncato ogni rapporto con Biagio D’Anelli e non le ha dato neanche il suo numero di cellulare.

Patrizia Groppelli attacca Biagio D’Anelli – Foto: IlSussidiario.net

Durante la scorsa puntata di Mattino Cinque è scoppiata una lite furibonda tra Patrizia Groppelli e Biagio D’Anelli poiché l’ha accusato di non essere interessato realmente a Miriana Trevisan come lui vorrebbe far credere. Patrizia ha voluto così smascherare l’opinionista: “Quando sei uscito dal GF Vip mi hai detto che non sei interessato a Miriana perché è vecchia”. Biagio D’Anelli a quel punto ha replicato stizzito: “Non ho mai detto queste parole. Non ho mai detto che Miriana è vecchia”.

Anche Arianna David ha sempre messo in guardia Miriana Trevisan da Biagio D’Anelli.

Il gieffino vip pugliese ha affrontato nuovamente l’argomento a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Io dico sempre la verità e ci metto la faccia. Diciamo che è successa una cosa molto strana. Assodato che la prima notte fuori dal GF Vip era giusto che lei passasse la notte con il figlio, però è accaduta una cosa particolare. Dopo la puntata sono andato nel container a salutarla e a chiederle se le servisse qualsiasi cosa. Lei aveva un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il codice. Così mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Io in quel momento mi sono detto che forse era ancora scombussolata dall’uscita, tra borse, cose da fare e tutto il resto. Io ho lasciato il numero, ma non ho ricevuto nessuna chiamata. Però non posso sparare a zero sulla donna che amo”.

Ha poi concluso: “Adesso scopro che è stata su Twitter a rispondere ai fan. Io sono salito a Milano perché vedendo che lei stava con il figlio, ho deciso di venire qui. Se le hanno detto qualcosa di brutto su di me a maggior ragione avrebbe dovuto chiamarmi. Non ho nemmeno il numero di Miriana”.

#GFVIP: Biagio D'Anelli scaricato da Miriana Trevisan?



Il suo appello in diretta a #Pomeriggio5: "Almeno un ciao me lo aspettavo" pic.twitter.com/UbqHbZrXD4 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022