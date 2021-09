“Mister Italia? Non ci ha mai ca*ato nessuno per quel concorso”, arriva la replica degli organizzatori ad Andrea Casalino

Mister Italia è tornato sotto i riflettori mediatici in queste ultime settimane perché noi di IGOSSIP.it siamo stati i primi a scoprire che sia sul sito ufficiale del Grande Fratello e di Mediasetplay c’è scritto che il neo concorrente del GF Vip 6, Andrea Casalino, ha vinto Mister Italia 2010. In realtà vinse la fascia L’uomo ideale d’Italia.

Miky Falcicchio, vincitore di Mister Italia 2010, con gli altri fasciati del concorso tra cui Andrea Casalino – Foto: Belliditalia.blogspot.com



IL CLAMOROSO SCIVOLONE DEL GF VIP SU MISTER ITALIA 2010: SCONTRO TRA MIKY FALCICCHIO E ANDREA CASALINO

Nella scheda di presentazione del concorrente Andrea Casalino viene riportato il seguente sottotitolo: “Tra i concorrenti che abiteranno la Casa ci sarà anche l’ex Mister Italia“.

Nella descrizione si leggeva: “Classe 1983, di Brindisi, Andrea fa il modello e testimonial di molti brand. A 20 anni viene eletto Mister Italia e finisce sui set di alcune fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia. Non abbiamo dubbi, quindi, che attirerà molto l’attenzione nella Casa più spiata d’Italia”. Questa descrizione è stata poi corretta dagli autori del GF Vip, dopo la nostra fragorosa e virale segnalazione che ha fatto il giro del web. Ne hanno parlato davvero tutti: da Biccy.it a Libero Quotidiano fino a Novella 2000.

La descrizione è stata corretta, ma il sottotitolo è rimasto uguale. Anche la scheda del concorrente Andrea Casalino è rimasta identica sul sito di Mediasetplay, almeno finora.

Abbiamo contattato il vero vincitore del concorso di quell’anno, Miky Falcicchio, che in un’intervista esclusiva ha dichiarato: “Mister Italia 2010 l’ho vinto io. Lo so perché sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione, arrivò semplicemente tra i primi 6 classificati, ma certamente non è Mister Italia 2010”.

E poi ancora: “Non so chi abbia partorito il lancio di questa notizia, ma sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa. Esistono centinaia di articoli di giornali, notizie e video relativi alla proclamazione e alle mie ospitate in Tv, ma la mia domanda resta solo una, perché?!?”.

Miky Falcicchio e Andrea Casalino – Foto: Instagram/Grande Fratello

MIKY FALCICCHIO CONTRO ANDREA CASALINO: INTERVISTA IGOSSIP.IT

Anche l’opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli, ha criticato Andrea Casalino su Instagram Story.

Andrea Casalino replica a Miky Falcicchio: “Non ci ha mai ca*ato nessuno per quel concorso”

Andrea Casalino – Foto: Facebook

Andrea Casalino ha replicato a TvBlog.it: “Io vinsi la fascia, nel 2010, come Uomo ideale d’Italia e già su questo, se ne potrebbe parlare! C’è questo piccolo giallo perché vari giornalisti hanno scritto che vinsi proprio Mister Italia. Da qui, si è scatenata una controparte, il vero vincitore, che, giustamente, ha reagito. Io non ho nulla contro di lui. Se, per lui, questo è stato un togliergli un talento, un dono, una consacrazione, mi dispiace per lui che gli ha dato così tanta valenza. Stiamo parlando di 11 anni fa, eravamo tutti un po’ più freschi, non ci ha mai ca*ato nessuno per quel concorso! Mi dispiace per lui… Se vuole, gli do anche la fascia mia, così diventa sia il Mister che l’Uomo ideale! Ci vorrebbero meno personaggi e più persone”.

In realtà come abbiamo fatto notare già dall’inizio, i giornalisti non hanno inventato nulla ma hanno preso quell’informazione dai siti ufficiali del Grande Fratello e di Mediasetplay!

Mister Italia ad Andrea Casalino: “Bizzarro”

Il duro attacco di Andrea Casalino al concorso nazionale di bellezza maschile di Claudio Marastoni ha lasciato di stucco un po’ tutti. Noi abbiamo chiesto un commento proprio agli organizzatori di Mister Italia.

Ecco cosa ci hanno dichiarato: “L’agenzia Claudio Marastoni, organizzatrice del concorso di Mister Italia, dà conferma che il vincitore dell’edizione 2010 risultò essere Miky Falcicchio, mentre la fascia di L’uomo ideale d’Italia finì sulle spalle di Andrea Casalino. Che poi quest’ultimo ritenga che nessuno lo abbia mai preso in considerazione (lui ha usato un altro verbo, ma ci sembra poco elegante) per il concorso di Mister Italia risulta a dir poco bizzarro visto che proprio per questo ne stiamo ora parlando. Auguriamo ad Andrea il meglio per la sua partecipazione al GF”.

Il caso sta scatenando un vespaio di polemiche sul web, ma noi ci poniamo la stessa domanda: perché gli attenti autori del GF Vip hanno riportato questa notizia errata, che è stata ripresa da tutti i siti e testate giornalistiche? Chi ha raccontato o si è letteralmente inventato questa colossale bugia? Di certo, caro Andrea, non sono stati i giornalisti!