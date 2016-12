10 acconciature neo romantiche per i capelli

Per questo 2017 diamo il benvenuto alle acconciature romantiche, che valorizzano la bellezza di ogni donna e sanno renderla speciale in ogni occasione. Ecco una selezione di 10 acconciature iper romantiche, semplicissime e tutte da copiare!

1- L’acconciature di Keira Knightley ai Golden Globe. Si tratta di un semplicissimo raccolto ondulato, però fermato sulla nuca con delle forcine. La riga laterale ammorbidisce l’effetto finale e rende il complesso molto più romantico. Il tocco in più? Potrebbe essere un bel boccolo lasciato fluire sul viso, ad incorniciarlo con dolcezza.

2- La treccia alla russa. Romanticissima nella sua essenza, la treccia alla russa si adatta a chi ha capelli molto lunghi, perché chiede di avvolgere la treccia sul capo come fosse una corona e quindi di nasconderla lateralmente con delle forcine a scomparsa. Splendida se vengono lasciate delle ciocche libere, poche ma ben definite, come avviene nella campagna fotografica dell’essenza Her di Narciso Rodriguez.

3- Lo chignon laterale: si tratta di un vero e proprio passe partout, che può essere realizzato in un baleno acconciando i capelli lateralmente e quindi chiudendoli in uno chignon avvolto con i capelli stessi, oppure, per un vero look new romantic fissato con un fiore di stoffa colorato.

4- Lo chignon morbido e alto: questa acconciatura riporta un po’ agli anni ’50. Si tratta di uno chignon morbidissimo e, in questo caso, fermato con una bella striscia di tessuto a contrasto e chiuso con un fiocco. Perfetta per chi capelli folti e lisci e adorabile se vengono lasciate fluire alcune ciocche ad accarezzare il viso.

5- I ciuffi ondulati. La splendida attrice Julia Roberts ci regala una chicca di puro stile romantico con questa acconciatura semplicissima, che si basa su un raccolto lineare e con l’applicazione di due bei ciuffi corposi leggermente arricciati. Adatta a chi ha lineamenti marcati ma anche a chi desidera incorniciare il volto per spostare l’attenzione sullo sguardo.

6- Il raccolto ’60. Marion Cotillard ci ha abituato a lezioni di stile, ma questo raccolto anni ’60 è molto speciale, perché si basa su una doppia coda e si rivela impreziosito dall’uso di un cerchietto a fascia molto chic, vero must have tra gli accessori di stagione.

7- Il raccolto new romantic. Questa acconciatura è apparentemente geometrica, perché nella realtà si basa su un raccolto definito nella parte della nuca e su una bella frangetta scalata sulla parte frontale che rende l’insieme immediatamente più fresco e romantico. Perfetto con i capelli biondi, in quanto valorizza l’incarnato e speciale se definito con accessori come le forcine a contrasto cromatico con il colore dei capelli.

8- I dettagli metallici. Questo bel raccolto si rivela molto semplice, ma risulta impreziosito da dettagli graziosissimi e metallici del marchio Valentino. Si tratta di fermagli che ripropongono delle conchiglie e dei frutti di mare in versione molto piccina, quindi perfetta per accompagnare gli chignon e i raccolti in modo splendidamente riservato.

9- La treccia destrutturata. Questa acconciatura si rivela perfetta per chi ha molti capelli e anche mossi. Si tratta di una treccia destrutturata ad arte, ovvero spettinata nella sua lunghezza per ottenere un look un po’ wild, come desiderano le tendenze di stagione.

10- La veletta. Drew Barrymore la indossa con la massima nonchalance, ispirandosi ad u look vintage e riproponendolo in chiave moderna e metropolitana. Non c’è che dire, la veletta regala grazia al primo impatto e si rivela come uno degli accessori più romantici di sempre!