5 accessori di classe per la primavera estate 2017

Grazie alle ultime passerelle abbiamo potuto constatare quali sono gli accessori prettamente dedicati al periodo primaverile ed estivo. Vediamo quindi una bella selezione dei 5 accessori irrinunciabili per definire le chiome nella primavera estate 2017.

1- Fiori freschi e corone floreali: abbiamo già anticipato quanto i fiori siano importanti e ben considerati nelle acconciature di stagione. Si tratta di accessori divertenti, freschi e giocosi, che accompagnano gli chignon più seriosi ma che possono anche essere indossati con la massima libertà, magari appuntati su un orecchio per una bella scampagnata primaverile. Se guardiamo alle sfilate Dolce&Gabbana, i fiori diventano l’emblema della femminilità, con proposte di rose rosse realizzate in tessuto, appuntate su strettissimi chignon che ricordano le ballerine di flamenco.

2- Gli accessori metallici: l’oro, l’argento e anche il bronzo accompagnano il risveglio primaverile, con broche applicate agli chignon, ma anche con fermagli semplicissimi, ultraflat che definiscono con rigore le pony tail più basse. I fermagli metallici sono un accessorio irrinunciabile di stagione ma chi ama seguire le tendenze può optare anche per coroncine metalliche e per cerchietti in tessuto impreziositi da spille laterali.

3- La pelle: anche se si tratta di una grande tendenza degli accessori per capelli dell’anno scorso, al pelle non abbandona l’universo della moda e si propone nella composizione di bei fermagli dedicati alle code e alle chiusure delle trecce. La pelle viene altresì proposta nella definizione di fermagli flat, magari impreziositi con pietre dure per richiamare il tanto citato effetto wild, vero must di stagione per la primavera estate 2017.

4- I dettagli giocattolo. La moda spiritosa conquista le donne di ogni età e molti accessori richiamano un’allure fanciullesca nelle forme e nei colori. A chi questa tendenza piaceranno sicuramente gli accessori disegnati da Miley Cirus per Jeremy Scott, tripudi di mollette, dadini e orsacchiotti per un vero effetto baby sulla chioma.

5- Gli accessori minimal: come sappiamo, la moda del 2017 guarda al rigore delle forme. Ecco che anche gli accessori per i capelli assecondano questa tendenza e si rivelano perfetti per le occasioni più formali. Ai fermagli flat, dedicati a fermare le pony tail più basse e ordinate, si associano fermagli e cerchietti ultra minimal, come i fermagli elastici orizzontali proposti dal brand Tibi.

Ecco che gli accessori per la primavera estate del 2017 sanno davvero accontentare ogni stile e definirlo alla perfezione. Un ultimo trend, che asseconda la moda hippy primaverile si basa sulla scelta dei foulard, che come ogni stagione si rivelano essere accessori ricchi di stile e irrinunciabili per il tempo libero. H&M ne propone alcune versioni molto economiche, semplici da abbinare perché realizzate in stampe geometriche e molto piccine, mentre chi adora la moda con la M maiuscola può affidarsi ai classici foulard delle grandi griffe e annodarli come meglio preferisce sul capo, per un look fresco quanto dall’allure gipsy.