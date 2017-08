Abigail Ratchford è una giovane e prorompente ragazza americana che ha radicalmente cambiato vita grazie a Instagram: da barista è diventata modella. Come tantissime ragazze della sua età, anche lei ha scoperto un nuovo mondo lavorativo grazie ai social network. I social sono ormai diventate delle ottime vetrine per sfondare nel mondo della moda, della televisione e dello spettacolo.

Sul suo profilo Instagram pubblica foto che la immortalano in tutta la sua bellezza in bikini, costume o topless per la gioia dei suoi numerosi follower che aumentano giorno dopo giorno.

Stargirl ; ) ?? Un post condiviso da A b i g a i l ? (@abigailratchford) in data: 21 Ago 2017 alle ore 11:44 PDT

Fino a poco tempo fa era una barista di Scranton, in Pennsylvania. Guadagnava soltanto 500 dollari al mese… Poi, il grande salto… social! E’ diventata una modella professionista ed è molto apprezzata sui social. Quanto guadagna oggi? Ben 140mila dollari l’anno!