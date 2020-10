Alberta Ferretti rilancia il Power suit: il completo maschile anni ’80 torna rinnovato

Alberta Ferretti ha rilanciato il Power suit. Il completo maschile anni ’80 è tornato rinnovato nei tessuti. Per l’autunno/inverno 2020 reinterpreta il suit, il classico tailleur composto da giacca e pantaloni, uno dei look iconici del guardaroba contemporaneo che ha cominciato al sua fortuna negli anni Ottanta, con l’avanzata sociale delle donne manager.

Il suit di Alberta Ferretti della nuova stagione utilizza il check, tradizionalmente assegnato alla sartoria maschile, abbinandolo a tagli impeccabili e a tessuti preziosi come il Principe di Galles in lana e seta. I classici colori grigio e nero trovano abbinamenti inediti grazie a tocchi di rosso, mauve e blu.



Per la sera, il suit diventa simbolo di uno stile senza tempo, declinandosi nel tuxedo total black in cady con revers in satin o in una versione shiny in brocade lamè argento.