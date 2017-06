Alessandro Giglio lancia un nuovo modello di e-commerce 4.0

Alessandro Giglio, numero 1 e ceo di Giglio Group, ha lanciato un nuovo modello di e-commerce in Cina e Usa, che molto presto arriverà anche in Europa grazie a un’intesa con Amazon. “Con il nostro modello di e-commerce 4.0 l’utente vede e compra – ha detto Giglio all’Ansa -, cliccando sul proprio smartphone/tablet o scattando una fotografia del prodotto che sta guardando in tv, per una rivoluzionaria esperienza d’acquisto”.

Ha spiegato che questa rivoluzione si può realizzare solo nel momento in cui c’è un unico ambiente digitale che fa convergere il commercio elettronico con i media.

“L’Italia è un paese a noi caro sul quale immaginiamo di portare il nostro modello nel 2018 attraverso un progetto innovativo che stiamo lavorando – ha annunciato Giglio – Abbiamo due canali sul digitale terrestre (Acqua e Play.me) e l’idea è di convertirli in un modello di e-commerce 4.0 grazie all’utilizzo anche di studi virtuali, realtà aumentate e innovazioni tecnologiche che possono rendere più spettacolare l’impatto nel telespettatore. In particolare, svilupperemo strumenti di sincronizzazione tra tv e mobile che rendono interessante l’esperienza di telespettatori e acquirenti”.

Il numero 1 di Giglio Group ha poi asserito: “Grazie al recente lancio del nostro canale (Nautical Channel ) sulla nuova piattaforma Amazon Channel, che ha debuttato in Germania, Austria e Uk, nel giro di un mese questo modello sarà disponibile anche in questi paesi e, pian piano nel resto d’Europa. Il nostro modello innovativo trova in Amazon uno degli ambienti ideali, in quanto noi siamo fornitori sia di contenuti video che di capi d’abbigliamento con prestigiosi marchi del Made in Italy. Chi sta guardando i nostri contenuti video su Amazon, potrà cliccarli e procedere direttamente all’acquisto all’interno di quella piattaforma”.

Il 2016 si è chiuso per Giglio Group con ricavi a 34,5 milioni di euro (+148% sul 2015) e un utile netto di 1,3 milioni (+72%).