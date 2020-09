Alex Chiarulli è uno dei nuovi volti di Fatti per il Successo di Miky Falcicchio

Alex Chiarulli è uno dei nuovi volti di Fatti per il Successo del produttore, fashion testimonial ed event manager pugliese Miky Falcicchio. La grave crisi sanitaria nazionale e internazionale ha avuto ripercussioni negative in tutti i settori e in tutti i paesi del mondo, ma il settore dello show biz è tornato a “correre”, dopo il periodo di lockdown, con più grinta, determinazione e tenacia. L’evoluzione strategica dell’agenzia del 39enne modello nonché Mister Italia 2010 è un esempio concreto!

Alex Chiarulli – Foto: Checco De Tullio

Chi è Alex Chiarulli?

Alex Chiarulli è nato a Corato il 5 settembre 2002, alto 1,85 m., fisico perfetto, sguardo dolce e sensuale. Studierà Scienze Giuridiche e in seguito frequenterà la scuola notarile. Parla correttamente inglese (livello B2/C1), spagnolo (livello B2) e francese (livello C2).

Ha frequentato per diverso tempo in un liceo francese oltre ad aver trascorso buona parte delle sue estati a casa del suo migliore amico (francese). A breve conseguirà il BAC, equivalente del diploma italiano in lingua francese.

La nuova mission di Fatti per il Successo

Lo scorso mese il protagonista della prima ed esclusiva capsule collection uomo del marchio di calzature Carla Sanchez, Miky Falcicchio, fashion testimonial insieme alla brand ambassador Raffaella Di Caprio, ha anticipato in una nota il nuovo corso dell’agenzia: “Il post Covid-19 ha imposto a tutti noi un cambio di marcia, invece a chi come me opera nel settore dell’intrattenimento, una vera e propria rivoluzione. Adattandomi ai nuovi parametri e a quanto si poteva concretamente realizzare, decisi che la mia #fase3 sarebbe partita a settembre, in sicurezza e con molti progetti seguiti e perfezionati nei mesi di lockdown”.

Miky Falcicchio – Foto: Facebook

Il titolare di Fatti per il Successo ha poi proseguito: “Mentre molti miei colleghi si dimenavano (giustamente) per ripartire, io ho preferito prudenza e una mission di Fatti per il Successo completamente nuova, ed ecco l’evoluzione della mia agenzia che da quest’anno, punterà soprattutto a produzioni di mediometraggi e serie tv distribuite su piattaforme Vod (video on demand) e importanti show legati alla bellezza e al fashion internazionale”.