Andrea Ubbiali Couture lancia sul mercato la nuova, suggestiva ed esclusiva linea di mascherine da uomo First Class Only in concomitanza con la seconda ondata di pandemia di Covid-19, che sta mettendo di nuovo in crisi il sistema socio-sanitario italiano e internazionale. Il famoso fashion designer dei vip del jet set nazionale e mondiale, stylist e make up artist Andrea Ubbiali annuncia sui suoi profili Instagram e Facebook che la nuova linea di mascherine multicolor e traspiranti sono già disponibili sul suo sito.

Andrea Ubbiali – Foto: iGossip.it

Andrea Ubbiali Couture: le mascherine multicolor 100% Italia e la nuova linea da uomo First Class Only

Durante la prima ondata di pandemia di Sars-Cov-2, il fondatore del noto brand di fashion aveva lanciato le mascherine multicolor e rigorosamente Italian Style, traspiranti, lavabili in lavatrice sino a 60 gradi, riutilizzabili più volte, resistenti e sicure, che sono comunque disponibili e acquistabili sul sito.



Carmen Russo e Mariastella Gelmini con le mascherine Andrea Ubbiali Couture – Foto: Instagram

GUARDA LE FOTO DELLE MASCHERINE GLAMOUR DI ANDREA UBBIALI COUTURE

La produzione delle mascherine è affidata all’azienda 100 Italia, società specializzata nella creazione di accessori di ultima generazione attraverso l’ispirazione e il gusto tipico italiano, regalando eleganza ad aziende e brand già specializzate nel lusso, come nel caso della Andrea Ubbiali Couture.

Patrizia Rossetti con la mascherina Andrea Ubbali Couture – Foto: Instagram

Il kit di 8 mascherine ha conquistato numerosi politici, calciatori, manager, attori a luci rosse, produttori tv, conduttrici e vip del jet set nazionale e internazionale che hanno fatto incrementare la domanda d’acquisto.







Mister Italia 2020 Giuseppe Moscarella con la mascherina Andrea Ubbiali Couture – Foto: iGossip.it

INTERVISTA AD ANDREA UBBIALI: VALORI, IDEALI, LUSSO, MODA E CARRIERA

Da pochi giorni Andrea Ubbiali ha scelto di lanciare una nuova linea di mascherine da uomo First Class Only in tessuto tubico, filtrante, resistente all’acqua e traspirante.

Mascherine da uomo First Class Only di Andrea Ubbiali Couture – Foto: Instagram

L’innovativo tessimento multistrato di Aernos, pur consentendo una agevole fase respiratoria, impedisce grazie ai tre strati di tessuto il passaggio di micropolveri e della maggior parte di batteri e acari. Lo strato a diretto contatto con il viso è tramato in 100% cotone idrofilo che ne consente un utilizzo anche prolungato e confortevole. Il kit si compone di quattro mascherine multicolor (bianca, blu, nera e grigia).

Una linea esclusiva e in limited edition disponibile sul sito di Andrea Ubbiali Couture insieme a tutte le collezioni uomo, donna e bambino oltre agli accessori moda.