Andrea Ubbiali è un apprezzato, famoso e influente stilista e make up artist bergamasco che ha deciso di puntare sulle mascherine glamour, protettive e di alto livello durante il periodo di lockdown, provocato dalla diffusione del nuovo Coronavirus in Italia e nel resto del mondo. Proprio in uno dei periodi più difficili e travagliati del nuovo Millennio, il titolare del brand di moda Andrea Ubbiali Couture ha scelto di concentrare le sue energie anche su un accessorio ormai indispensabile e utile in tempi di Covid-19.

Le mascherine multicolor della Andrea Ubbiali Couture

Il fondatore del noto brand di fashion ha così pensato di realizzare mascherine multicolor e rigorosamente Italian Style, traspiranti, lavabili in lavatrice sino a 60 gradi, riutilizzabili più volte, resistenti e sicure. La produzione è affidata all’azienda 100 Italia, società specializzata nella creazione di accessori di ultima generazione attraverso l’ispirazione e il gusto tipico italiano, regalando eleganza ad aziende e brand già specializzate nel lusso, come nel caso della Andrea Ubbiali Couture.

Il kit di 7 mascherine ha conquistato numerosi politici, calciatori, manager, attori a luci rosse, produttori tv, conduttrici e vip del jet set nazionale e internazionale che hanno fatto incrementare la domanda d’acquisto.

Sul profilo Instagram dello stilista, imprenditore e make up artist (il nickname è @dollareyeoffashion) ci sono diverse foto che immortalano vip dello show business italiano e internazionale che hanno scelto di indossare in totale sicurezza e con stile mascherine del noto brand di moda: dalla simpaticissima e bravissima conduttrice tv Patrizia Rossetti all’ex gieffina e socialite Lucia Bramieri fino all’attore e web influencer Daniele Pompili.

Breve biografia e carriera di Andrea Ubbiali

Andrea Ubbiali è nato nel 1985 a Trescore Balneario, piccolo comune di quasi 10mila abitanti della provincia di Bergamo. Appassionato sin da piccolo di viaggi e moda, Andrea si è diplomato in tecnico per il turismo all’Istituto Tecnico per il Turismo “Giacomo Leopardi” di Bergamo. Ha maturato esperienze nel settore viaggi e turismo e poi si è dedicato all’organizzazione di eventi a livello locale e nazionale. Ma la sua grande passione è la moda. Così ha lasciato questo ambito e ha creato il suo fashion blog denominato Dollareyeoffashion.

Al tempo stesso non ha mai lasciato gli studi e ha conseguito altri titoli nel settore delle comunicazioni e marketing di moda e in quello del make-up styling, lasciando alle spalle l’esperienza come web influencer e fashion blogger per diventare protagonista in prima persona nel mondo della moda.

Ha scritto un libro autobiografico “I am Andrea” e ha lanciato linee di profumi e fragranze femminili e maschili. Due anni fa ha dato vita al brand di moda Andrea Ubbiali Couture, realizzando così capi di alta moda e prêt-à-porter per conduttrici tv, attrici e personaggi famosi del jet set italiano e internazionale.

Ha realizzato una linea crema viso e a causa della pandemia da Covid-19 è stato costretto a rimandare una sua linea intimo, moda bambina, costumi da bagno e una capsule collection di 12 capi destinata alla vendita al pubblico. Ma non è tutto! Ha creato un format make up dal nome First Class Make Up Day, che si tiene regolarmente a Milano ed è sempre sold out.

In ballo ci sono altri importanti progetti lavorativi da sviluppare direttamente negli Stati Uniti.

