Anna Cleveland è la testimonial della nuova campagna di Laura Biagiotti per l’Autunno Inverno 2019/20. La figlia della nota top model Pat Cleaveland è stata immortalata nello studio creativo situato nel castello Marco Simone, quartier generale della maison.

Anna Cleveland ha interpretato i valori del brand muovendosi eterea tra la collezione dei profumi senza tempo di Laura Biagiotti a Roma, per l’obbiettivo della fotografa Stefania Paparelli. La collezione per la prossima stagione sublima, in un guardaroba ultra-femminile, i capi-icona delle collezioni Laura Biagiotti, tra cui l’abito Bambola, massima espressione di libertà, con i suoi volumi ampi e le linee spazialiste che liberano la silhouette in stampe e colori.

Redazione-iGossip