Armani sfila a settembre: Privé nel 2021 non più a Parigi ma a Milano

Armani sfila a settembre. La sfilata Armani Privé verrà invece posticipata a gennaio 2021 e non sarà a Parigi, come di consueto, ma si terrà nella storica sede di Palazzo Orsini in via Borgonuovo, a Milano.

Giorgio Armani con i modelli e le modelle – Foto: Facebook

Giorgio Armani non sfilerà a luglio nella digital week promossa dalla camera della moda, ma presenterà a settembre le collezioni Giorgio Armani ed Emporio Armani uomo e donna. Se sarà una sfilata vera o digitale, sarà l’evoluzione dell’emergenza nazionale e internazionale, provocata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, a dirlo.

A partire dal mese prossimo, le clienti avranno a disposizioni i servizi della sartoria: un ampio repertorio di modelli, attuali e delle precedenti collezioni, saranno proposti e rivisti in base ai tessuti scelti e alle modifiche richieste.

Gli abiti saranno presentati su appuntamento, come già avviene nel corso dell’anno in atelier.