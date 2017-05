Ashley Graham è una delle modelle curvy più famose del pianeta. Il 9 maggio scorso è uscito negli Stati Uniti d’America il suo libro autobiografico denominato A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like. La 29enne modella americana racconta quanto sia stata travagliata e difficile la sua infanzia e la sua adolescenza, picchiata ripetutamente da un padre assente e vittima di molestie sessuali da parte dei compagni di giochi. Nella sua opera autobiografica Ashley ha descritto alcune umiliazioni subite negli ultimi anni nel mondo della moda.

Durante uno shooting in Germania una stylist ha dovuto tagliare i jeans che la modella americana indossava dalle ginocchia fino ai fianchi perché erano troppo piccoli. Una scena che ha scatenato le grasse risate dei presenti e la stylist ha detto: “Se questa grossa ragazza mi cade addosso, moriamo tutti e due: lei per le forbici e io per lei”. Ricordando quel triste episodio, Ashley ha scritto: “Mi sentivo come la persona più grassa sulla faccia della Terra”. Ma il momento più traumatico e scioccante della sua vita è stato quando a 10 anni dopo essere uscita dalla piscina un amico di famiglia di 18 anni le ha mostrato la sua erezione: “Mi ha preso la mano e l’ha messa sul pene, poi mi ha detto: questo è quello che mi fai…”.

Una modella forte, coraggiosa e determinata, un simbolo contro i pregiudizi e le discriminazioni nel mondo della moda!