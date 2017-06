Baptiste Giabiconi si butta anche nel mondo del pallone! Uno dei top model più famosi, popolari, sexy e ricchi del pianeta ha deciso di investire nel calcio! Dopo aver avuto successo nel campo della musica, della ristorazione e della televisione, il 27enne supermodello di Marsiglia con genitori originari della Corsica è diventato presidente di una squadra di calcio.

Il primo modello uomo a posare nudo per il celebre calendario Pirelli ha annunciato sui social e in un comunicato stampa di essere diventato il nuovo presidente del FC Martigues, squadra di calcio che milita nella quarta divisione transalpina. Il suo piano è davvero ambizioso e spettacolare: portare il club in Ligue 2 (il campionato di serie B francese) entro il 2022.

“Continuerò nella mia attività di attore, modello e cantante — ha rivelato Baptiste Giabiconi nella conferenza stampa -, ma investirò me stesso al 300% nel club e userò la mia esperienza nella comunicazione e nel marketing per trovare nuove risorse finanziarie e sponsor. Voglio che il Martigues diventi il secondo club della regione, dietro l’Olympique Marsiglia”.

