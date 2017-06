Belen e Cecilia Rodriguez sensuali e raggianti in costume per Me Fui

Belen e Cecilia Rodriguez sono due macchine da guerra stellari in fatto di business e marketing! Le sorelle argentine più famose, apprezzate, chiacchierate e popolari d’Italia hanno posato nuovamente in costume per il loro brand, Me Fui. Foto mozzafiato che esaltano le curve da urlo, i fisici perfetti e le forme da capogiro di Belen Rodriguez e della sorella minore Cecilia.

L’ex conduttrice tv di Tu sì que vales (età 32 anni) e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2015 (età 27 anni) si sono spogliate per la nuova collezione del loro gettonatissimo brand, mandando in delirio i loro fan! La compagna del pilota italiano di motociclismo Andrea Iannone e la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno sfoggiato tutto il loro sex appeal in queste foto da urlo!

Le modelle e showgirl Cecilia Rodriguez e Belen non hanno rivali in Italia… Sono famose, popolari, sensuali e molto cliccate sui social network.

Belle e impossibili!