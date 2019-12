Bella Hadid affossa Victoria’s Secret: “Non mi sono mai sentita sexy a sfilare in mutande”

Bella Hadid ha affossato Victoria’s Secret durante il recente Vogue Fashion Festival di Parigi. Si è sentita a proprio agio a camminare in passerella in lingerie solo quando ha indossato quella griffata Savage x Fenty, il brand firmato da Rihanna.

Continua il periodo nero per il famoso e prestigioso brand di abbigliamento intimo più conosciuto al mondo. Dopo ben 23 anni in cui sono stati lanciati alcuni dei volti – e corpi – più celebri (da Gisele Bündchen a Irina Shayk, da Heidi Klum a Kendall Jenner), la sfilata non si farà. Una decisione che era nell’aria da diversi mesi, ma è stata ufficializzata soltanto nelle ultime settimane. Anche le vendite in Usa sono in caduta libera.