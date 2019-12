Bella Hadid diventa ambientalista: la top model dona 600 alberi

Bella Hadid è diventata ambientalista. La top model statunitense ha annunciato ai suoi fan che donerà 600 alberi affinché siano piantumati: 20 per ogni volo che ha preso negli ultimi 3 mesi.

Anche la donna più bella, influente e potente del mondo del fashion system è stata folgorata dalla filosofia e politica di Greta Thunberg.

La donna con il viso più bello e perfetto del pianeta ha infatti dichiarato: “Probabilmente continuerò per il resto dell’anno. Mi rende triste sapere quanto il mio lavoro incida sulle emissioni di anidride carbonica e quanto il cambiamento climatico sia brutale e stia obiettivamente cambiando il mondo”.

La sorella minore della top model Gigi Hadid ha rivelato che inizierà dalla sua terra natale, la California, e poi in Amazzonia. Al tempo stesso ha asserito che se c’è più bisogno di un’opera di riforestazione in altre zone del pianeta, sarà ben felice di spostare la sua attenzione in quelle aree.

Bella si è affidata all’organizzazione internazionale One Tree Planted.