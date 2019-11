Bella Hadid è la donna più bella del mondo. La famosa, influente e potente supermodella statunitense ha battuto tutte: da Beyoncé a Rihanna, da Kendall Jenner ad Amber Heard. Chi l’ha deciso? E in base a quali parametri di bellezza? I tratti del suo viso e dei suoi occhi hanno raggiunto uno dei punteggi più alti nello score della Golden Ratio of Beauty, che calcola il Beauty Phi (la posizione e la distanza degli occhi, la grandezza delle labbra e altri piccoli dettagli), una specie di coefficiente matematico con il quale gli antichi greci decidevano se una donna rappresentava la bellezza in senso assoluto.

Lo studio accurato e approfondito è stato condotto dal dottor Julian De Silva, esperto di cosmesi e responsabile del Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery a Londra.

Al secondo posto c’è la diva della musica mondiale Beyoncé. Terzo gradino più basso del podio per l’attrice hollywoodiana Amber Heard. Subito dopo il podio c’è la famosa e amatissima cantante Ariana Grande.

Redazione-iGossip