Bella Hadid quasi nuda a Venezia: la foto sbanca Instagram

Bella Hadid è apparsa quasi nuda sul suo profilo Instagram in uno scatto realizzato a Venezia per uno shooting fotografico per Bulgari, di cui è testimonial da pochi mesi. La top model musulmana Bella Hadid è stata immortalata senza veli in albergo con lo sguardo ammiccante e ha mandato in delirio il popolo della Rete. Boom di like (quasi 1 milione), condivisioni e commenti per la sorella minore della supermodella Gigi Hadid.

La figlia dell’ex modella olandese Yolanda Foster (nata van den Herik) e dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid ha poi pubblicato altre foto in cui ha elogiato Venezia.

La testimonial del profumo femminile Bulgari si conferma una delle regine della moda internazionale e dei social network!