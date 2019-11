Boom di liposuzione tra le donne: la nuova tendenza viene influenzata dall’abbigliamento da palestra

Boom di liposuzione tra le donne. La nuova tendenza viene influenzata dall’utilizzo quasi ormai quotidiano dell’abbigliamento da palestra che contribuisce all’aumento degli interventi di aspirazione del grasso corporeo. Negli States l’hanno chiamata Athleisure. Di solito, potersi concedere un abbigliamento sportivo aderente è la ricompensa per il duro lavoro in palestra e per un corretto regime alimentare, ma secondo la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), molte donne cercano di sostituire il sudore con la liposuzione.

Sono, infatti, sempre più le donne che decidono di sottoporsi ad interventi di aspirazione del grasso corporeo. Secondo i dati dell’associazione britannica dei chirurghi estetici, le liposuzioni in Inghilterra sono aumentate del 12% in un anno, da 2.039 nel 2017 a 2.286 nel 2018. Dati ancora più significativi se confrontati con il numero complessivo degli interventi di chirurgia estetica (poco oltre 28mila) cresciuti, invece, solo dello 0,1% rispetto al 2017.

Negli Stati Uniti le statistiche del 2018 dell’American Society of Aesthetic Plastic

Surgery (ASAPS) segnalano un incremento degli interventi di aspirazione del grasso corporeo addirittura del 31% in quattro anni, dal 2014 al 2018. Con 289.261 procedure, la liposuzione negli States è al secondo posto nella top five degli interventi di chirurgia estetica, alle spalle solo della mastoplastica additiva (329.914 interventi).

Anche i dati nazionali confermano questa tendenza.

Secondo la SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica) gli interventi di liposuzione in Italia nel 2018 sono stati 55mila con un incremento rispetto al 2017 di circa il 25%. Un mercato che vale complessivamente poco più di 300 milioni di euro.

«Cambiano gli stili di vita, con una presenza sui social sempre più “prepotente” e

un’esposizione crescente del corpo, soprattutto femminile, nella società e, naturalmente, cambiano le richieste estetiche delle persone – spiega il prof. Carlo Gasperoni, docente al Master di Chirurgia Estetica della Faccia all’Università di Tor Vergata di Roma -. Aumentano le donne che decidono di sottoporsi ad un intervento di liposuzione anche per ottenere un corpo che stia bene con l’abbigliamento da palestra: gambe più snelle e sinuose e un lato B più sodo».

In palestra, ma anche nella vita di tutti i giorni, l’abbigliamento avvolgente, come leggings e reggiseni, adatti per l’esercizio fisico e l’uso quotidiano, è diventato un must nel guardaroba di ogni donna, anche per una questione di praticità.

«La crescita della Liposuzione in tutto il mondo – prosegue il Prof. Carlo Gasperoni – arriva in un momento in cui una tendenza della moda per le donne è l’abbigliamento sportivo, mostrando il fisico invece di coprirlo. L’affermazione delle fitness model ne è una tangibile testimonianza in questi ultimi anni, vere e proprie atlete al servizio della fashion industry piuttosto che del mondo sportivo-agonistico».

Il prof. Carlo Gasperoni consiglia di ottenere un rimodellamento del corpo con la

liposuzione perché la disposizione del grasso è definita dopo la pubertà e, se si vuole cambiare la sua distribuzione nel corpo, occorre rimuovere le cellule adipose dove sono troppe. Se eseguita prima di dimagrire, la liposuzione permette un migliore assestamento della pelle in certe zone come l’addome, che tende ad appendersi dopo un dimagrimento. Una volta rimodellato, il corpo, se si segue una dieta e uno stile di vita sano, dimagrisce in modo più armonico. Questi sono concetti nuovi che sfatano la leggenda che è meglio dimagrire e poi aspirare quello che è rimasto.

Proprio la liposuzione (Lipoaspirazione o Liposcultura) è uno dei settori in cui il prof. Carlo Gasperoni ha introdotto importanti innovazioni: per eliminare i casi di ondulazioni ed irregolarità cutanee, Gasperoni nel 1989 ha ideato una tecnica più raffinata, presentata al Congresso ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) di quell’anno a Zurigo, con la quale ha ottenuto il Premio Ivo Pitanguy nel 1990. Un metodo che ha rivoluzionato questo genere d’intervento, ancora oggi il più affidabile, fornendo risultati eccellenti anche su piccole zone, prima impossibili da trattare. Inoltre, le sottili cannule ideate da Gasperoni per la Lipoaspirazione

permettono di non lasciare tracce dopo l’intervento e di migliorare anche la cura della cellulite.

