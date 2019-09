Bracciali da uomo: come sfruttarli al meglio

I bracciali da uomo sono accessori di cui è difficile fare a meno. Del resto nei negozi specializzati se ne trovano mille tipologie, da quelli perfetti per essere abbinati a una camicia elegante e a un bel paio di gemelli, fino al classico nastrino in corda da indossare anche in spiaggia. La scelta fra bracciali da uomo eleganti e accessori più casual è del tutto personale. Ciò che conta è invece il desiderio di utilizzare al meglio questo tipo di accessorio. Per non sbagliare nella scelta, ma anche per evitare errori grossolani, molto facili da commettere soprattutto da coloro che non hanno l’abitudine ad utilizzare gioielli e accessori simili.

Uno o più bracciali, su quale polso indossarli

Sono molti gli uomini che adorano i bracciali e tendono ad indossarne numerosi. Per approfittare dell’eleganza di alcuni bracciali da uomo sarebbe invece opportuno selezionarne uno solo, al massimo un paio nel medesimo stile. Questo per evitare di rendere tale accessorio eccessivamente evidente; per lo stesso motivo è consigliabile evitare i bracciali molto grandi, con mille pietre colorate, chiassosi. Meglio preferire oggetti più sobri, soprattutto nel momento in cui si sceglie un bracciale da indossare ogni giorno, o quando si desidera un accessorio elegante. Anche l’abitudine di portare braccialetti ad ogni polso o di abbinarli con l’orologio è poco elegante: questo tipo di gioiello, per l’uomo e la donna, si indossa a un unico polso, dalla parte opposta rispetto all’orologio.

Il materiale

Come abbiamo detto in commercio si trovano bracciali da uomo di ogni stile, colore e materiale. Per scegliere quello più adatto è importante considerare lo stile del proprio outfit. Se si preferisce invece avere a disposizione sempre gli stessi bracciali, allora è bene prediligere un materiale che possa essere sfruttato in più modi. Ad esempio il cuoio scuro è perfetto sia con abiti eleganti, sia con outfit casual, lo stesso dicasi per l’argento o anche per gli accessori in acciaio, un must in ogni stagione e in qualsiasi situazione. Particolarmente difficili da abbinare sono i bracciali da uomo con perline colorate, o con pietre dure; il colore, l’aspetto del materiale, la dimensione delle perline, sono tutti elementi che possono facilmente cozzare con buona parte dell’abbigliamento maschile.

Chi indossa sempre il solito braccialetto

Sono molti gli uomini che si appassionano ad un singolo braccialetto e lo indossano per mesi, se non addirittura per anni. Certo, nessuno ci vieta di avere questo comportamento, ognuno è libero di fare come crede. Conviene però avere particolare cura di un oggetto di questo genere, cui si è ovviamente affezionati. Per poter indossare il medesimo bracciale ogni giorno è quindi importante mantenerlo pulito e, ove sia necessario, anche lucido. Un accessorio graffiato, rovinato, che ha perso colore o qualche pezzetto non piace a nessuno, neppure se lo vede sul polso di qualcun altro. Per ottenere un effetto perfetto si può decidere di acquistare due o tre bracciali identici, in modo da sostituire periodicamente quello fortemente usurato, senza dover cambiare stile di bracciale.

WebWriter